Polizei Hagen

POL-HA: Mann randaliert und spuckt Polizisten an

Hagen-Mitte (ots)

Als Polizisten am Mittwoch (07.06.) gegen 17 Uhr eine Präsenzstreife auf dem Berliner Platz durchführten, wurden die Einsatzkräfte auf einen 24-Jährigen aufmerksam. Er schrie laut sowie unverständlich und störte durch sein Verhalten andere Personen. Die Einsatzkräfte sprachen den stark alkoholisierten Hagener an und erteilten ihm einen Platzverweis. Diesem kam der Mann zunächst zögerlich nach. Wenige Minuten später kehrte er jedoch zurück und schrie wieder lautstark herum. Noch bevor die Beamten ihn ansprechen konnten, urinierte er an der Hauswand zur Wache der Bundespolizei. Einsatzkräfte der Bundespolizei bemerkten den Vorfall und sprachen den Mann an. Ihm wurde angedroht, in das Polizeigewahrsam gebracht zu werden. Der 24-Jährige zeigte sich weiter uneinsichtig und unkooperativ. Er ging zunächst ein paar Meter in Richtung Bahnhofstraße, drehte dann jedoch um und ging lachend auf die Beamten zu. Polizisten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. Er hatte einen Atemalkoholwert von über 2,1 Promille. Während der Fahrt im Streifenwagen beschimpfte und beleidigte er die Einsatzkräfte. Er spuckte darüber hinaus gezielt auf die Uniformhose eines Beamten und beleidigte ihn mit den Worten " Kurwa scheiß Bulle". Der Hagener erhielt eine Strafanzeige. (arn)

