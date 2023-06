Polizei Hagen

POL-HA: Verstärkte Kontrollen am Bahnhof - zahlreiche Verstöße

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich des Hauptbahnhofes führte die Polizei am 05., 06, sowie 07. Juni erneut verstärkte Kontrollen durch. Der Schwerpunktdienst der Polizei Hagen wurde hierbei durch das Ordnungsamt unterstütz. Hauptaugenmerk der Kontrollen lag auf der Ahndung von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz, Verstöße gegen Aufenthaltsbeschränkungen, Bereichbetretungsverbote sowie Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.

Am Montag (05.06.) konnten die Beamten einen 30-Jährigen in der Bahnhofstraße antreffen. Eine Überprüfung im polizeilichen Datenbestand ergab, dass dieser ein Bereichbetretungsverbot für das Hagener Bahnhofsviertel hat. Des Weiterem ist es ihm untersagt, sich außerhalb des Märkischen Kreises aufzuhalten. Aufgrund der wiederholten Verstöße brachten die Einsatzkräfte den Mann in das Polizeigewahrsam. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Am Dienstag (06.06.) trafen Polizisten auf dem Berliner Platz einen 24-Jährigen an. Bei der Personenkontrolle roch der Mann stark nach Marihuana, es stellte sich heraus, dass er 16 Verkaufseinheiten mit Cannabis sowie ein Druckverschlusstütchen mit insgesamt 11 Tabletten Ecstasy mit sich führte. Weiterhin konnte Bargeld (200 Euro) in dealertypischer Stückelung aufgefunden werden. Eine Abfrage im polizeilichen Datenbestand ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung vorliegt. Er erhielt eine Strafanzeige und wurde im weiteren Verlauf der JVA-Hagen zugeführt.

Am Mittwoch (07.06.) trafen die Polizisten auf einen 33-jährigen Remscheider sowie einen 16-jährigen Ennepetaler, die sich im Bereich des Hagener Hauptbahnhofes aufhielten. Beide Personen händigten auf Nachfrage verbotene Gegenstände (Butterfly-Messer und Teleskopschlagstock) aus. Es wurden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz geschrieben.

Ebenfalls am Mittwoch randalierte ein Mann gegen 16.45 Uhr am Berliner Platz, ignorierte einen Platzverweis, urinierte vor der Wache der Bundespolizei und spuckte einem Polizisten auf die Hose. Darüber hinaus beleidigte der Hagener einen Beamten, während er zum Polizeigewahrsam gebracht wurde (s. Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5529233 ). Auch er erhielt eine Strafanzeige.

Es wurden in den drei Tagen darüber hinaus knapp 30 Verkehrsverstöße geahndet, Berichte mit Erkenntnissen für die Polizei geschrieben sowie Aufenthaltsermittlungs-Berichte gefertigt. (arn)

