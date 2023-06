Polizei Hagen

POL-HA: Kellereinbruch

Hagen-Mittelstadt (ots)

In der Zeit vom 31.05.2023, 00:00 Uhr bis 09.06.2023, 19:15 Uhr, kam es in der Schulstraße in Hagen zu einem Kellereinbruch in ein dortiges Mehrfamilienhaus. Dem Geschädigten fiel zunächst ein aus dem Rahmen herausgerissenes Querriegelschloss auf. Anschließend bemerkte er den Diebstahl von diversem Werkzeug und den seines Mountainbikes der Marke Bulls im Wert von 800EUR. Die Kriminalwache erschien zur Spurensicherung. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

