POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Radunfall

Rheinberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist heute Nacht gegen 01.00 Uhr ein 24-jähriger Mann um Leben gekommen. Der Autofahrer aus Köln war mit einem weißen Seat auf der Straße "An der Rheinberger Heide" in Richtung Alpener Straße unterwegs. In einer Linkskurve kam er in Höhe der Einmündung Römerstraße aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der ...

mehr