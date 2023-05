Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Schapdetten, Fuldastraße/ Drei Autos ausgebrannt

Drei Autos sind in der Nacht auf den ersten Mai an der Fuldastraße in Schapdetten ausgebrannt. Nachdem gegen 2.10 Uhr erst ein Auto in Brand geriet, griffen die Flammen nach derzeitigem Ermittlungsstand auf zwei weitere über. Bei einem vierten Fahrzeug verhinderten die Feuerwehrleute der eingesetzten Löschzüge Schapdetten und Appelhülsen ein Übergreifen der Flammen, indem sie es kühlten. Niemand wurde nach derzeitigem Stand verletzt. An allen Autos entstand Totalschaden, Gebäude waren nicht betroffen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

