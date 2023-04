Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Am Sonntagabend (09.04.2023), gegen 23:30 Uhr, kam ein 20-jähriger Autofahrer in der Meckenheimer Straße aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Er wurde durch den Aufprall schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 15.000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell