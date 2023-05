POL-COE: Coesfeld, Bergmanns Weg/ Gullydeckel ausgehoben

Coesfeld (ots) - Am Sonntag, 30.04.2023, gegen 15:20 Uhr, befuhr eine Gruppe von 7 Motorradfahrern die K38 in Billerbeck, im Bereich Aulendorf, in Fahrtrichtung L555/ Höpingen. Zu Beginn einer Rechtskurve bremste einer der Kradfahrer, ein 22-jähriger Ahauser, sein Fahrzeug ab, das Vorderrad rutschte hierbei weg und er fuhr mit seinem Krad geradeaus in den ...

