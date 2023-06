Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hünxe (ots)

Am Dienstag gegen 18:25 h ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Weseler Straße ( L 463 ) in Hünxe. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Hünxe befuhr die Weseler Straße aus Voerde kommend in Fahrtrichtung Hünxe. Auf dem Teilstück zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Hünxe und dem Kreisverkehr Dinslakener Straße geriet der 58-Jährige mit seinem Pkw nach links in die Fahrbahn des Gegenverkehrs und kollidierte mit dem Pkw eines entgegenkommenden 60-Jährigen aus Voerde. Ein nachfolgender 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Marl konnte noch rechtzeitig über den Grünstreifen ausweichen und einen Zusammenstoß vermeiden. Der Pkw des 58-Jährigen wurde durch den Aufprall gegen einen Baum geschleudert und kam in einem Straßengraben zum Stillstand. Die beiden Unfallbeteiligten wurden verletzt und zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 90.000,- Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Weseler Straße etwa 2,5 Stunden lang komplett gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

