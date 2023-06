Schermbeck (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag (16.20 Uhr) bis Dienstag (06.10 Uhr) eine mobile Schrankenanlage an der Mittelstraße beschädigt. Die Gemeinde hat das heute Morgen bei der Polizei angezeigt. Der oder die Täter haben den Schlagbaum in der Nähe der Aufhängung beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, ...

