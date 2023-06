Moers (ots) - Am Montagnachmittag ereignete sich in Meerbeck ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 35-jährige Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen zuzog. Die Moerserin war zuvor mit ihrem Pedelec auf der Donaustraße in Richtung Alsenstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Donaustraße / Alsenstraße stieß sie, aus bislang unbekannter Ursache, mit dem Auto einer 34-jährigen Frau aus Moers zusammen, die die Alsenstraße ...

