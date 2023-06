POL-WES: Schermbeck - Mobile Schrankenanlage beschädigt

Moers (ots) - In der Zeit von Freitag 14.30 Uhr bis Montag 7.50 Uhr brachen Unbekannte in die Büroräume einer Firma auf der Haagstraße ein. Die Täter verschafften sich über ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten. In der ersten Etage brachen sie eine Bürotür auf, durchwühlten das Büro und entwendeten einen Möbeltresor aus einem Schrank. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die ...

