Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Straßenverkehrsgefährdung auf der A1 - Betrunkener Sharan-Fahrer verletzte Osnabrücker Polizistinnen während anschließender Kontrolle

Bramsche (ots)

In der Nacht zum Dienstag leitete die Polizei zahlreiche Strafverfahren gegen einen 35-jährigen Sharan-Fahrer ein. Gegen 00.15 Uhr hatte der Mann aus Stralsund einen anderen Verkehrsteilnehmer auf der A1 verfolgt und mehrfach genötigt. Der 65-jährige Autofahrer verständigte daraufhin die Polizei und steuerte, dicht verfolgt von dem Sharan-Fahrer, auf direktem Wege die nächstgelegene Dienststelle in Bramsche an. Zwischenzeitig hatte sich bereits eine Funkstreife auf der Autobahn postiert und folgte dem Sharan-Fahrer mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, als dieser hinter dem 65-Jährigen die Autobahn an der Anschlussstelle "Bramsche" verließ. Der 35-Jährige jedoch ignorierte die Anhaltesignale der Polizistinnen und flüchtete zunächst mit hohem Tempo. Auf seiner Flucht schaltete der Mann mehrfach die Scheinwerfer seines Fahrzeuges aus. Die Beamtinnen verloren den Sharan daraufhin zunächst aus dem Blickfeld, bis sie das Fahrzeug wenig später parkend in einer Sackgasse feststellten. Auf dem Fahrersitz trafen die Polizistinnen auf den 35-jährigen Fahrer, der sich bereits nach der polizeilichen Ansprache äußerst aggressiv zeigte. Während der anschließenden Kontrolle leistete der Mann aus Stralsund aktiven Widerstand und verletzte die beiden Beamtinnen (40 und 23 Jahre alt) leicht an Kopf und Armen. Dank der Unterstützung weiterer Polizisten gelang schließlich die Festnahme des aggressiven Mannes. Ein Alkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Zudem besteht der Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln, im dem Sharan fanden die Polizisten eine geringe Menge Marihuana. Nach der Blutprobenentnahme wurde der Beschuldigte dem Gewahrsamsbereich der Polizeidienststelle in Bramsche zugeführt, wo er am Morgen entlassen wurde. Die verletzten Polizistinnen blieben vorerst dienstfähig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell