POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Verkehrsunfall verursacht und abgehauen - Verursacher vermutlich unter Alkoholeinfluss

Mannheim-Lindenhof (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Dienstagmorgen ein zunächst unbekannter Porsche-Fahrer und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Ein Porsche-Fahrer wollte gegen 8.45 Uhr von der Feldbergstraße in die Steubenstraße einbiegen. Dabei übersah er einen querenden Fahrradfahrer und erfasste diesen am Hinterrad. Der 29-jährige Radler stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen an beiden Beinen zu. Der Porsche-Fahrer fuhr anschließend einfach weiter, ohne sich um den verletzten Radler zu kümmern.

Jedoch konnte sich der Radler das Kennzeichen merken. Eine Überprüfung an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters verlief ohne Erfolg. Jedoch plagte den 62-jährigen Fahrer des Porsche offenbar sein schlechtes Gewissen und er meldete sich kurz vor 10 Uhr bei der Polizei. Als eine Polizeistreife ihn aufsuchte, bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atem. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Ihm wurden anschließend auf dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau Blutproben entnommen.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und wegen Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

