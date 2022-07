Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Fußpflegestudio; Wer kann Hinweise geben?

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag, 11.07.2022 auf Dienstag, 12.07.2022 brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Fußpflegestudio in der Wasserturmstraße ein und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend ergriffen der oder die Täter die Flucht in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06221 34180 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell