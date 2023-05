POL-OS: Osnabrück/Eversburg: Einbruch bei Sportverein - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Sonntagabend beobachtete eine Polizeistreife gegen 22:10 Uhr ein gefährliches Abbiegemanöver an der Kreuzung "Buersche Straße/Agnesstraße". Ein schwarzer 1er BMW wartete zunächst in der "Agnesstraße" an der roten Ampel. Als die Ampel auf Grün sprang, beschleunigte der BMW-Fahrer stark und bog mit quietschenden Reifen nach rechts (in Richtung stadteinwärts) auf die "Buersche Straße" ein. ...

