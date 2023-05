Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Versuchtes Tötungsdelikt nach vorangegangener Bedrohung - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bedrohte ein Unbekannter gegen 00:20 Uhr drei Männer im Alter von 29, 28 und 25 Jahren vor einem Restaurant "Am Karlsplatz" mit einem Messer. Als diese daraufhin die Polizei verständigten, flüchtete der bis dato nicht namentlich bekannte Täter. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige nicht festgestellt werden. Gegen kurz vor 02:00 Uhr wiederholte sich der Sachverhalt. Der unbekannte Täter kehrte zu der dreiköpfigen Personengruppe zurück und führte wieder das Messer mit sich. Nachdem erneut die Polizei verständigt wurde, flüchtete der Täter in Richtung Rathaus. Um ihn dieses Mal an seiner Flucht zu hindern, nahmen die Drei daraufhin die Verfolgung auf. Einer der Männer (der 29-Jährige) brach die Verfolgung jedoch ab und ging zurück zum Restaurant. Die anderen Beiden folgten dem Unbekannten jedoch weiter und trennten sich nach einiger Zeit. Kurz danach griff der Täter den 25-Jährigen in der "Großen Straße" in Höhe des Rathauses mit dem Messer an. Der Angreifer stach dabei mehrfach auf das Opfer ein und verletzte dieses lebensgefährlich. Die beiden anderen Männer eilten daraufhin herbei und auch weitere Ersthelfer kümmerten sich um den 25-Jährigen, welcher anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Aufgrund erster Ermittlungen richtete sich der Tatverdacht gegen einen 43-jährigen Dissener. Dieser konnte gegen 05:30 Uhr widerstandslos an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 43-Jährige am heutigen Tage der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Anschließend wurde der Mann aus Dissen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das 25-jährige Opfer ist inzwischen außer Lebensgefahr. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

