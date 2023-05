Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/A1: 51-jähriger Motorradfahrer bei Auffahrunfall auf A1 schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Sonntagvormittag befuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer gegen 10:55 Uhr den Hauptfahrstreifen der A1 in Richtung Bremen. Kurz hinter der Anschlussstelle "Neuenkirchen-Vörden" kam es aufgrund einer Baustelle und erhöhtem Verkehrsaufkommen zu einer Staubildung. Ein vorausfahrender 32-jähriger Transporter-Fahrer musste deshalb stark abbremsen. Der 51-Jährige fuhr daraufhin mit seinem Motorrad auf den Transporter auf und verletzte sich dabei schwer. Der Mann aus Belgien wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-Jährige (whft. Herne) blieb unverletzt. An dem Mercedes Sprinter und an dem Motorrad (BMW) entstanden Sachschäden. Das Motorrad war außerdem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Richtungsfahrbahn wurde vorübergehend vollgesperrt.

