Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 42-Jährige nach Balkonbrand leicht verletzt

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es an der "Auguststraße" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, nachdem gegen 02:15 Uhr der Balkon einer Wohnung an einem Mehrfamilienhaus in Brand geriet. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und stellte fest, dass das Feuer bereits die Gebäudefassade stark beschädigt hatte. Der Brand konnte jedoch gelöscht werden, sodass eine weitere Ausbreitung verhindert werden konnte. Bei dem Brand wurde eine 42-Jährige Bewohnerin leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Mädchen im Alter von vier und sechs Jahren, die sich während des Brandes in der Wohnung befanden, blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeitig auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Nach den Löscharbeiten beschlagnahmte die Polizei den Brandort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

