POL-OS: Ostercappeln/Schwagstorf: Zeugen gesucht nach Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr - 21-Jähriger schwer verletzt

Ostercappeln (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es gegen 23:30 Uhr zu einer Unfallflucht an dem Kreisverkehr ("Hauptstraße") in Schwagstorf. Ein schwarzer VW Golf kollidierte dabei mit einem Verkehrszeichen, welches auf einer Verkehrsinsel (Ausfahrt in Richtung Bramsche) stand. Das Verkehrszeichen wurde dabei vollständig zerstört. Gegen 02:30 Uhr stellten Polizeibeamte den stark beschädigten VW unweit zum Unfallort in der "Mühlenstraße" fest. An dem geparkten Fahrzeug hielten sich zwei offensichtlich alkoholisierte Männer (beide im Alter von 21 Jahren, beide whft. in Ostercappeln) auf. Hinweise zum Unfallverursacher lagen nicht vor. Die Polizeibeamten verschlossen den PKW daraufhin und stellten vorsorglich den Fahrzeugschlüssel sicher. Einige Stunden später folgte ein weiterer Einsatz. Gegen 06:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Straße "Vor dem Bruche", bei dem ein schwarzer VW Golf alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Straßengraben landete. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, erkannten sie den unfallbetroffenen VW sowie die beiden Unfallbeteiligten wieder. Es handelte sich um die beiden 21-Jährigen, die bereits in der "Mühlenstraße" am VW kontrolliert wurden. Beide Personen hielten sich außerhalb des Fahrzeuges auf, sodass unklar war, wer den VW gefahren ist. Einer der beiden Männer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrzeuginsasse wurde nicht verletzt, kam jedoch zur Blutentnahme ebenfalls mit in das Krankenhaus. Der vollkommen beschädigte VW wurde beschlagnahmt und anschließend abgeschleppt. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren (u.a. wegen Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrlässige Körperverletzung ein). Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den beiden Unfällen bzw. den Verursachern geben können. Diese melden sich bitte unter 05471/9710 oder 05461/94530.

