POL-OS: Bad Rothenfelde: Zeugen nach Trickdiebstahl in der "Salinenstraße" gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

Die Polizei aus Dissen sucht Zeugen nach einem Trickdiebstahl, der sich am Mittwochmittag in der "Salinenstraße" ereignete. Gegen 14 Uhr wurde ein 86-Jähriger in Höhe des "Erpener Tores", vor einem dortigen Postkasten, von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Fremde erkundigte sich, ob der Senior eine 2-Euro-Münze wechseln könnte. Der 86-Jährige holte daraufhin seine Geldbörse aus der Tasche, ehe er feststellte, dass ein Wechseln der Münze nicht möglich ist. Parallel fragte der Fremde den Senior nach einem Zahnarzt in der Nähe und verwickelt ihn in ein kurzes Gespräch. Wenig später stellte der hilfsbereite Mann fest, dass ihm zwei 50-Euro Scheine aus seinem Portemonnaie fehlten.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

männliche Person, gepflegte Erscheinung, ca. Mitte 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dunkel braune sehr kurze Haare, schwarz gekleidet, mit Hose und Sakko

Hinweise zu der Tat oder dem Täter erbittet die Polizei aus Dissen unter 05421/931280.

