Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Eskalation in der "Bramscher Straße" - Radfahrer schlägt auf Autofahrer ein - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in der "Bramscher Straße", in Höhe der Hausnummer 29, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 68-jährigen Mini-Fahrers. Gegen 9.30 Uhr war der Mann aus Osnabrück mit seinem Fahrzeug in Richtung stadtauswärts unterwegs, als er in Höhe einer dortigen Apotheke auf einen Radfahrer aufmerksam wurde. Dieser stand mit seinem Zweirad quer auf der Fahrbahn und provozierte einen weiteren Autofahrer vor dem Mini-Cooper des späteren Opfers. Als der 68-Jährige an dem Radfahrer vorbeifahren wollte, zeigte sich dieser höchst aggressiv und beschädigte den blauen Mini unvermittelt am rechten Außenspiegel und an der linken Heckstoßstange. Dem nicht genug, schlug der unbekannte Radfahrer den Osnabrücker wenig später mit der Faust in sein Gesicht, als dieser die Fahrertür öffnete. Hierdurch verletzt sich der 68-Jährige leicht.

Der Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - max. 30 Jahre - ca. 185cm groß - sportliche Statur - südländisches Aussehen - schwarze kurze Haare (Seiten kurz, Oben länger) - kein Bart - schwarze Jacke - älteres Damenrad

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem aggressiven Radfahrer geben können, sich unter 0541/327-2115 oder -3103 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell