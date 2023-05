Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Zeugen gesucht nach schwerer Brandstiftung

Bersenbrück (ots)

In den frühen Morgenstunden setzten unbekannte Täter gegen 03:00 Uhr einen PKW in der Hofeinfahrt eines Zweifamilienhauses in Nähe der Sögelner Straße in Brand. Das Feuer griff dabei auf eine angrenzende Doppelgarage über. Die Freiwillige Feuerwehr eilte daraufhin schnellstmöglich zur Einsatzörtlichkeit und begann mit den Löscharbeiten. Ein Übergang der Flammen auf das Wohnhaus konnte dadurch glücklicherweise verhindert werden. Alle Bewohner blieben unverletzt. Der PKW brannte vollständig aus. Außerdem wurde die Dachverkleidung der Garage beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf über 50.000 Euro. Aufgrund erster Ermittlungen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen schwerer Brandstiftung gegen Unbekannt ein und beschlagnahmte den Brandort. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bersenbrück unter 05439/9690.

