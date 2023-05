Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Voltlage: Schwerer Unfall auf der Fürstenauer Straße

Voltlage (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 11.35 Uhr, befuhr eine 63-Jährige mit ihrem VW die "Fürstenauer Straße" in Fahrtrichtung Fürstenau. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam die Frau aus Merzen nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Bei der Kollision wurde die Frau schwer verletzt. Ein Passant reagierte schnell und befreite die Verletzte aus ihrem Fahrzeug. Mit einem Rettungswagen wurde die 63-Jährige schließlich zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. An dem VW vom Typ "Golf Plus" ist ein erhebliche Sachschaden entstanden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeuges.

