POL-OS: Bramsche: Polizeieinsatz in besetzten Waldstück beendet - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Bramsche (ots)

Am Mittwochmorgen fand ein polizeilicher Einsatz in dem besetzten Waldstück bei Bramsche an der "Wallenhorster Straße" statt. Anlass dafür waren diverse Straftaten im Umfeld des dortigen Camps, bei denen sich der Verdacht gegen die Campbewohner richtete. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Osnabrück die Durchsuchung zum Auffinden von Beweismitteln und Diebesgut an. Ziel der Maßnahme war es außerdem, die Beschuldigten zu identifizieren (siehe dazu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5516124 ). In diesem Rahmen wurden die Bewohner zunächst von der Polizei aufgefordert, ihre Personalien anzugeben und die Beweismittel auszuhändigen. Nach wiederholter Ansprache gaben die Personen ihre Identität freiwillig preis. Lediglich ein Campbewohner zeigte sich unkooperativ und wurde zwecks Identitätsfeststellung zu einer Polizeidienststelle gebracht. Diese Person wurde im Anschluss aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Anschließend wurde das Camp, mit Hilfe von Kräften der Polizeiinspektion Osnabrück, der Bereitschaftspolizei, der technischen Einheit sowie dem Höheninterventionsteam, durchsucht. Die Polizeibeamten konnten hierbei Beweismittel und Diebesgut sicherstellen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die Versammlung wieder aufgenommen werden. Eine Räumung des Camps hat nicht stattgefunden. Der polizeiliche Einsatz ist beendet.

