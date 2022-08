Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall beim Abbiegen

Bocholt (ots)

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag, 11.08.2022, in Bocholt mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen. Ein 29-jähriger Essener hatte gegen 18.05 Uhr die Falkenstraße befahren und wollte nach ersten Erkenntnissen nach links in die Straße Am Efing einbiegen. Die Radfahrerin war dort in Richtung Schongauerweg unterwegs gewesen. Die 59-Jährige kollidierte mit dem abbiegenden Wagen. Die Bocholterin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell