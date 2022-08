Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Für zwei entgegenkommende Fahrzeuge doch zu schmal

Gronau (ots)

In eine auf seiner Seite errichtete Engstelle ist ein Autofahrer eingefahren, obwohl ihm ein Pedelecfahrer entgegenkam. Der 40-jährige Radfahrer war am Donnerstag, 11.08.2022, gegen 15.00 Uhr in Gronau auf der Kurfürstenstraße in Richtung Enscheder Straße unterwegs, als ihm der Wagen eines 48 Jahre alten Gronauers entgegenkam. In der Engstelle war es jedoch zu schmal für die ungleichen Verkehrsteilnehmer. Um eine Kollision zu vermeiden, so der Radfahrer, habe er ein Bein angehoben. Dabei kollidierte er mit dem Außenspiegel des Entgegenkommenden und verletzte sich. Er wolle selbstständig einen Arzt aufsuchen, gab der Leichtverletzte an. (db)

