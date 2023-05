Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Mitte: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung am Bahnhofsvorplatz

Melle (ots)

Bereits in der Nacht zum letzten Sonntag kam es auf dem Vorplatz des Bahnhofs in Melle-Mitte zu einer gefährlichen Körperverletzung. Mehrere Jugendliche schlugen gegen 00.10 Uhr unvermittelt auf einen 55-Jährigen Passanten ein. Als der Mann aus Melle zu Boden ging erwischten zwei Tritte ihn in seinem Gesicht. Beide Parteien waren zuvor aus Osnabrück mit einem Zug nach Melle gefahren. Bereits während der Fahrt randalierten die jungen Männer in dem Zugabteil und beschädigten vermutliche einen Fahrkartenautomaten. Daraufhin wählte der Zeuge den Notruf und verständigte die Polizei. Als die Personen zusammen mit dem 55-Jährigen und seinem Begleiter in Melle ausstiegen, griffen sie den Notrufwähler an und verletzten ihn leicht. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannter Richtung und ließen den Verletzten am Boden zurück. Die aggressiven Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden:

- Südländisches Erscheinungsbild

Täter 1:

- ca. 18 Jahre alt - weiße Hose - weißblaues Oberteil

Täter 2:

- ca. 20 Jahre alt - korpulente Statur - schwarze Haare - schwarze Bekleidung

Täter 3:

- weiße Jacke mit roten Streifen - weiße Cap - Umhängetasche

Die Polizei aus Melle bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter 05422/92260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell