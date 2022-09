POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Seboldshäuser Straße, Donnerstag, 22.09.22, 23.00 Uhr - Freitag, 23.09.22, 07.40 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Freitag, 23.09.22, 07.50 Uhr wurde die Polizei Bad Gandersheim über einen Kraftfahrzeugdiebstahl in der Seboldshäuser Straße in einem Bad Gandersheimer Ortsteil in Kenntnis gesetzt. Der Geschädigte, ein 40-jähriger Bad Gandersheimer teilte mit, dass er seinen Pkw, Mercedes G-Klasse am Donnerstag, 22.09.22, gegen ...

