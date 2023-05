Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: 34-jähriger Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Bippen (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 34-Jähriger gegen 19:05 Uhr mit seinem Motorrad die Straße "Kerkamp" in Richtung Bippen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann aus Löningen alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch er von seinem Motorrad stürzte. Der 34-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden. Dieses war außerdem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

