Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Straßenverkehrsgefährdung

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend beobachtete eine Polizeistreife gegen 22:10 Uhr ein gefährliches Abbiegemanöver an der Kreuzung "Buersche Straße/Agnesstraße". Ein schwarzer 1er BMW wartete zunächst in der "Agnesstraße" an der roten Ampel. Als die Ampel auf Grün sprang, beschleunigte der BMW-Fahrer stark und bog mit quietschenden Reifen nach rechts (in Richtung stadteinwärts) auf die "Buersche Straße" ein. Hierbei kam es beinahe zur Kollision mit einem Fußgänger, welcher die grüne Fußgängerampel an der "Buerschen Straße" überquerte. Ein Zusammenstoß zwischen BMW und Fußgänger konnte nur durch eine Vollbremsung und einen Sprung zur Seite (vom Fußgänger) verhindert werden. Der BMW-Fahrer ließ den Fußgänger anschließend die Fahrbahn überqueren und setzte seine Fahrt fort. Bei der darauffolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem BMW-Fahrer um einen 22-jährigen Mann aus Bramsche handelte. Dieser wies alle Vorwürfe von sich. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung ein. Zudem wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Führerschein des 22-Jährigen beschlagnahmt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere wird der Fußgänger gesucht, welcher die grüne Fußgängerampel an der "Buerschen Straße" überquerte. Diese Personen melden sich bitte unter 0541/327-2215 oder -2515.

