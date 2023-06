Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Xanten (ots)

Am Mittwoch gegen 18:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in Xanten. Eine 41-jährige Frau aus Sonsbeck befuhr mit ihrem Pkw die Gelderner Straße ( L 480 ) aus Sonsbeck kommend und beabsichtigte nach links auf den Trajanring abzubiegen. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 58-Jährigen aus Geldern, der den Augustusring in Fahrtrichtung Sonsbeck befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt.

