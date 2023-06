Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Abschlussfeier läuft etwas aus dem Ruder

Voerde (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen riefen Beschäftigte einer Gaststätte an der Hindenburgstraße die Polizei zu Hilfe, weil es im Rahmen der Abschlussfeier einer 10. Klasse zu Auseinandersetzungen zwischen ca. 50 Jugendlichen kam.

Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen entfernten sich die meisten Jugendlichen, die sich vor der Gaststätte aufhielten.

Bei der Auseinandersetzung wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt.

Im Innen- und Außenbereich der Gaststätte konnte diverses beschädigtes Inventar (Tische, Stühle, Theke, Toilettentür) festgestellt werden.

Die eingesetzten Polizeibeamten sprachen insgesamt 35 Platzverweise aus und nahmen zwei Jugendliche kurzzeitig in Gewahrsam. Sie wurden in der Polizeiwache Dinslaken an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell