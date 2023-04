POL-MK: Versuchter Einbruch in Werkstatt

Altena (ots) - Unbekannte entwendeten am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr Metallschrott von einem Firmengelände an der Altenaer Straße. Aus einem Garten Am Grünen Wege wurde ein Gasgrill entwendet. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

