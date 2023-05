Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Scheibe beschädigt

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Sonntag (28.05.23) haben Unbekannte die äußere Scheibe eines Verkaufsautomaten für Grillgut an der Dülmener Straße beschädigt. Dieser steht auf dem Parkplatz einer Kfz-Werkstatt. Die Tatzeit liegt zwischen 12 Uhr am Samstag (27.05.23) und 12.15 Uhr am Sonntag (28.05.23). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

