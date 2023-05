POL-COE: Coesfeld, Lette, Hemingkamp/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Am Haferlandweg sind am Samstag (27.05.23) zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen, blieben jedoch unverletzt. Einer der beiden fuhr weiter, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Passiert ist das gegen 17.30 Uhr. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise zum Beteiligten. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

