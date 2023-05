Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwer verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 20.05.2023 gegen 13:03 Uhr im Bereich der Landesstraße 539 in Attendorn. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 28 jähriger Kradfahrer aus Dortmund die oben genannte Straße in Fahrtrichtung Olpe. In einer leichten Linkskurve kam er aus noch ungeklärten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Schutzplanke. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Krad geriet in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Unfallaufnahmeteam wurde für die Aufnahme des Verkehrsunfalls angefordert. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

