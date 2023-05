POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wenden (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstag (18. Mai) gegen 02:15 Uhr in ein Autohaus in der Hüttenbruchstraße in Altenhof eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen sie dafür ein Fenster ein und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr