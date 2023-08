Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg (u.a. geklärte Unfallflucht)

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Heringen

Am Dienstag (22.08.), um 15.16 Uhr, parkte ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Im Langen Roth". Nach Angaben des 73-jährigen wollte er aus seinem Fahrzeug aussteigen, als eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Vacha auf dem daneben befindlichen Parkplatz einparkte und dabei die offen stehende Fahrertür touchierte. Beide Beteiligte machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang bzgl. der Öffnung der Fahrertür. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.400 Euro.

Bad Hersfeld

Am Mittwoch (23.08.), um 23.12 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Reichsstraße stadteinwärts in Richtung Dippelstraße. An der Ampel Reichsstraße/Dudenstraße musste er verkehrsbedingt anhalten und fuhr bei "Grün" zeigender Ampel wieder los. Ein 42-jähriger Fahrer aus Bad Langensalza befuhr mit seinem Sprinter ebenfalls die Reichsstraße in Richtung Dippelstraße. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr er jedoch im Gegenverkehr und wollte kurz von der Kreuzung Reichsstraße/Dudenstraße wieder nach rechts auf die vorgeschriebene Fahrspur wechseln. Hierbei streifte der Kleintransporter den Pkw des 22-jährigen. Der Sprinterfahrer entfernte sich zunächst vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 4.000,- Euro zu kümmern. Im Nachgang konnte der Unfallverursacher von dem Pkw-Fahrer in Neuenstein ausfindig gemacht werden.

