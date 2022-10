Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ehepaar stürzt mit Fahrrad

Jena (ots)

Mit ihren Fahrrädern verunglückte am Sonntagnachmittag ein Ehepaar im Wilhelm-Raabe-Weg in Jena. Die Eheleute fuhren nebeneinander mit ihren Pedelecs aus Großlöbichau kommend in Richtung Jena. Die 61-Jährige Dame kam dabei ihrem Ehemann so nahe, dass sich beide Lenker verhakten. Hierdurch aus dem Gleichgewicht gebracht, kamen die Eheleute zu Fall. Der 66-Jährige Ehemann der Unfallverursacherin wurde bei dem Sturz schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell