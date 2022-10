LPI-J: Betrunkenen Radler gestoppt

Apolda (ots) - Am gestrigen Sonntag, gegen 18:52 Uhr realisierte die Polizei in Apolda einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera gegen eine 30jährige Apoldaerin. Die Betroffene konnte im Rahmen der Streifentätigkeit angetroffen werden. Die junge Frau konnte die Geldstrafe in Höhe von ca. 1.600 Euro aufbringen, so dass sie nicht zur Ersatzhaft in die Justizvollzugsanstalt gebracht werden musste. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

