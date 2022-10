LPI-J: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Diskothek

Weimar (ots) - In einer öffentlichen Toilette Am Poseckschen Garten in Weimar kam es am Samstagabend zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Brandauslöser war vermutlich ein Böller, den die unbekannten Täter in einem Handpapierspender zündeten. Dadurch gerieten die Papiertücher in Brand und der Spender verformte sich. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 70,00 Euro. Es wurde ein Strafverfahren gegen die ...

