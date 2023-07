POL-DU: Xanten/Duisburg: Fähre kollidiert mit Schubverband - Fünf Verletzte

Duisburg (ots) - Der Protest der Mitglieder der Letzten Generation wirkte sich am frühen Freitagabend (14. Juli, 17:15 Uhr) auf den Straßenverkehr in Duisburg aus. Zwei Frauen (20, 21) und ein Mann (41) hatten sich zunächst mit Plakaten auf die Kardinal-Galen-Straße - in Höhe Mainstraße - gestellt. Die ...

mehr