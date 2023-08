Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Zwei Verletzte bei Unfall auf B 27

Petersberg. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer aus Petersberg erlitt bei einem Unfall am Dienstag (24.08.) leichte Verletzungen, ein 29-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer aus Eiterfeld wurde schwer verletzt. Der Krad-Fahrer befuhr gegen 5 Uhr in Petersberg die B 27 aus Richtung Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda. Im Einmündungsbereich zur Josef-Damian-Schmitt-Straße kam es derzeitigen Erkenntnissen nach zu einem Zusammenstoß mit dem Audi-Fahrer, welcher die Josef-Damian-Schmitt-Straße in Richtung B 27 befuhr und auf diese in Fahrtrichtung Hünfeld auffahren wollte. Der Krad-Fahrer wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen die dortige Leitplanke geschleudert und beschädigte diese. Beide Unfallbeteiligten kamen verletzt ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.300 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg-Lispenhausen. Am Mittwoch (23.08.), gegen 9 Uhr, befuhren ein 66 Jahre alter Hyundai-Fahrer aus Wanfried, eine 69-jährige Peugeot-Fahrerin aus Bebra und eine 83 Jahre alte Dacia-Duster-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Nürnberger Straße aus Richtung Bebra kommend in Richtung Rotenburg. Aufgrund einer "rot" zeigenden Fußgängerampel bildete sich ein Rückstau, sodass der Fahrer aus Wanfried und die Fahrerin aus Bebra hinter ihm verkehrsbedingt halten mussten. Die Dacia-Fahrerin bemerkte derzeitigen Erkenntnissen nach die vor ihr stehenden Fahrzeuge zu spät und konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Peugeot wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Hyundai geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro. Die beiden Pkw-Fahrerinnen wurden leichtverletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

