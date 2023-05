Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 20./21.05.2023 ++

Lüneburg (ots)

Presse - 20./21.05.2023 ++

Lüneburg, Stadt und Landkreis

Lüneburg - Fahren ohne Pflichtversicherung

Am Freitagabend wurde in der Straße Am Alten Eisenwerk ein E-Scooter ohne gültige Versicherungsplakette festgestellt. Gegen den 50-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Sachbeschädigungen in Kaltenmoor und an der Universität

Freitag gegen Mitternacht wurde die Verglasung einer Haustür in der Erwin-von-Witzleben-Straße eingeschlagen. In derselben Nacht kam es bei der Leuphana Universität im Eingangsbereich des Gebäudes 5 zu einer ähnlichen Tat. Hier wurden zwei Glasscheiben eines Fensters eingeworfen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131-8306-2215 entgegen.

Lüneburg - Körperverletzung am Stint

Samstag gegen 04:20 Uhr wurde ein 30-jähriger Am Stintmarkt vor einer Kneipe von einem bislang unbekannten Täter mit einem Glas beworfen. Das Opfer wurde am Kopf getroffen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131-8306-2215 entgegen.

Lüneburg - Ladendiebstahl in der Innenstadt

Am Samstag gegen 11:30 Uhr machte ein 50-jähriger Mann in einer Parfümerie in der Großen Bäckerstraße lange Finger. Im Rahmen der Fahndung wurde er kurze Zeit später angetroffen. Vom Diebesgut (Parfum) fehlt bislang jede Spur.

Lüneburg - Sachbeschädigung an Kirche

Am Samstag gegen 13:30 Uhr machte sich eine 55-jährige Frau an der St. Johanniskirche zu schaffen. Mit einem Hammer beschädigte sie eine Steintafel. Die Frau erhielt einen Platzverweis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - häusliche Gewalten

Am Samstag gegen 15 Uhr kam es in einer Wohnung zu einer handfesten, familiären Auseinandersetzung. Der Ehemann wurde für sieben Tage aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Gegen das Ehepaar wurden Strafverfahren wegen wechselseitigen Körperverletzungen eingeleitet.

Am Samstag gegen 23:20 Uhr kam es in Lüneburg zu einer weiteren häuslichen Gewalt. Hier erhielt der Ehemann neben einer Strafanzeige eine Wegweisung für acht Tage.

Lüneburg - ungebetener Gast

Samstag gegen 23:30 Uhr hielt sich ein amtsbekannter 42-jähriger Mann gegen den Willen des Wohnungsinhabers in dessen Wohnung auf. Der Wohnungsinhaber wurde zudem bedroht. Der Verursacher kam dem polizeilichen Platzverweis nicht nach, so dass er in Gewahrsam genommen wurde. Hierbei wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Dahlenburg - Randalierer in Mehrfamilienhaus

Samstagnacht gegen 00:00 Uhr randalierten zwei stark alkoholisierte Bewohner in einem Mehrfamilienhaus. Es kam zu Sachbeschädigungen und zu Beleidigungen zum Nachteil eines Nachbarn. Da sich die Verursacher nicht zur Ruhe bringen ließen, mussten sie in Gewahrsam genommen werden. Dort konnten sie bis zum Morgen ihren Rausch ausschlafen. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Artlenburg - Diebstahl von Bienenwaben

Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag 18:00 Uhr wurden aus einem Bienenstock mehrere Wabenrahmen samt einer größeren Menge Honig entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Scharnebeck unter 04136-90059-0 entgegen.

Uelzen, Stadt und Landkreis

Uelzen - Beleidigung- tätlicher Angriff

Am Freitagnachmittag beschimpfte ein 41-jähriger Mann im Bereich der Bahnhofstraße in Uelzen willkürlich mehrere vorbeigehende Passanten. Beim Eintreffen der Polizei stellte sich der 41-Jährige auf die Kreuzung Bahnhofstraße / St-Viti-Straße und stoppte einen fahrenden PKW. In Begleitung der Polizei verließ er die Kreuzung und versuchte sich im Anschluss mittels Schlägen und Tritten der polizeilichen Maßnahme zu entziehen. Daraufhin erfolgt eine Ingewahrsamnahme.

Bad Bodenteich - Verkehrsunfallflucht mit schwerverletzter Person- Zeugen/ Verursacher gesucht

Am Freitagabend kam es auf der Landesstraße 265 zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten weiblichen Person. Die 25-jährige befuhr mit ihrem VW, Passat die L265 in Richtung Suhlendorf, als auf der Gegenfahrbahn ein PKW zum Überholmanöver ansetzte und ihr unmittelbar entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 25-Jährige in den Grünstreifen aus, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der unbekannte Unfallverursacher verschwand. Die 25-Jährige wurde schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Totalschaden. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Bodenteich unter 05824 965980 entgegen.

Uelzen - Einbruch in Lottoladen

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein 24-Jähriger Mann in einen Lottoladen im Uelzener Innenstadtbereich mittels Einschlagen einer Scheibe ein und entwendete sämtliche Tabakwaren. Der polizeibekannte 24-Jährige wurde im Nahbereich mit dem Diebesgut angetroffen und flüchtete. Bei der Flucht entledigte er sich seines Diebesgutes. Ein Strafverfahren wird eingeleitet. Zeugenaussagen nimmt die Polizei Uelzen unter 0581-930215 entgegen.

Rosche - Diebstahl aus Hofladen

Am Samstag, gegen 15:18 Uhr kam es in einem Hofladen in Rosche zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Zwei unbekannte Männer und eine Frau betraten den Hofladen und verwickelten den Verkäufer in ein Gespräch. In der Zwischenzeit entfernte sich die Frau und entwendete unbemerkt die Geldbörse des Hofladens. Im Anschluss flüchteten die Personen in einem Wohnmobil mit italienischen Kennzeichen. Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Bodenteich unter 05824 965980 entgegen.

Uelzen/ Jelmstorf - Fahren unter Einfluss- Pflichtversicherungsverstoß

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Samstagabend gegen 20:00 Uhr im Bereich des Schnellenmarktes ein E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 45-Jährige führte sein E-Scooter ohne den notwendigen Pflichtversicherungsschutz vorweisen zu können. Zudem verliefen einige Tests positiv auf Betäubungsmittel, sodass bei dem 45-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Entsprechende Verfahren werden eingeleitet.

Zu einer weiteren Fahrt unter berauschenden Mitteln kam es in den Samstagabendstunden auf der Bundesstraße 4, in Jelmstorf. Der 33-Jährige führte seinen PKW, obwohl er unter dem Einfluss von Kokain stand. Auch hier wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren eingeleitet.

Hoystorf - Verkehrsunfall mit Wolf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der B4 in Höhe Hoystorf zu einem Verkehrsunfall mit Wolf. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem PKW die B4 von Tätendorf-Eppensen in Richtung Uelzen, als ein Wolf überraschend die Straße überquerte. Es kam zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Wolf schwer verletzt wurde und schlussendlich seinen Verletzungen erlag. Durch eine Wolfberaterin wurde das Tier abgeholt. Am PKW entstand ein Sachschaden im 3-stelligen Bereich.

Stadt und Landkreis Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Familiäre Streitigkeiten eskalieren

Am Freitagvormittag wurde dem Polizeikommissariat Lüchow mitgeteilt, dass ein Familienstreit in Lüchow am Abend des Vortages ausgeartet sei. Nach ersten Ermittlungen sei der Beschuldigte (Sohn) aufgefordert worden, aus dem Elternhaus auszuziehen. Unter Angabe falscher Tatsachen habe er seine Mutter und seine Schwester aus dem Haus gelockt. Unmittelbar danach habe er die Terrassenscheibe zerschlagen und sich somit Zutritt in das Elternhaus verschaffen können. Dort habe er die Kellertür geöffnet und seinen Vater (Opfer) die Treppe hinuntergestoßen. Das Opfer erlitt Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Dannenberg verbracht. Dem Beschuldigten wurde eine Wegweisung ausgesprochen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Dannenberg - Verkehrsunfallflucht am Stadtbad

Am Freitagmittag ereignete sich im Bereich des Stadtbades in Dannenberg ein Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin und einem PKW-Fahrer. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend, ohne weiteres Handeln, unerlaubt vom Unfallort. Die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin wurde trotz des Zusammenstoßes nicht verletzt. Der geflohene Unfallverursacher konnte nachträglich ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Waddeweitz - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmittag auf der Bundesstraße 493 in Waddeweitz. Hierbei beabsichtigte die Unfallverursacherin mit ihrem PKW nach links auf einen Feldweg abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Durch den Zusammenstoß kollidierte der vorfahrtsberechtigte, entgegenkommende PKW mit einem weiteren PKW. Aufgrund der Kollisionen wurden drei Personen leicht verletzt.

Jameln - Ungewünschter Heckenschnitt

In der Nacht von Freitag auf Samstag verpassten zwei unbekannte Täter in Jameln einer Hecke einen neuen, löchrigen Schnitt zum Ärger der Geschädigten. Hinweise nimmt die Polizeistation Dannenberg entgegen.

Lüchow - Bedrohung mit Schreckschusswaffe

Am Samstagvormittag erschien der Beschuldigte an der Wohnanschrift des Opfers in Lüchow. Im Zuge eines lautstarken Streits zog der Beschuldigte eine Schusswaffe und bedrohte das Opfer im Beisein seiner Partnerin und der gemeinsamen Kinder. Grund für die Bedrohung seien Hinweise auf eine Nachstellung zum Nachteil der Familie des Beschuldigten. Im Nachhinein stellte sich die Schusswaffe als Schreckschusswaffe heraus, welche sichergestellt wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstagmittag stellte sich im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Lüchow heraus, dass ein 25-jähriger Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC stand. Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt. Weiterhin wurde eine Blutentnahme für ein beweissicheres Ermittlungsverfahren durchgeführt.

Dannenberg - Illegale Müllentsorgung

Am Samstagnachmittag verwechselte die Verursacherin wohl die Alte Jeetzel in Dannenberg mit einer Mülldeponie und entleerte ihre Restmülltonne im genannten Fluss. Hierbei wurde sie jedoch beobachtet. Folglich erwartet sie nun ein hohes Bußgeld.

Dannenberg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagabend touchierte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer beim Rückwärtsfahren einen Betonpfeiler sodass das umliegende Kopfsteinpflaster in der Straße An der Kirche in Dannenberg aufgerissen wurde. Der Verursacher flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Dannenberg entgegen.

