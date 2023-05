POL-LG: ++Pressemeldung der Polizei Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 17.-18.05.2023++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Pressemeldung der Polizei Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 17.-18.05.2023

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg

Im Pfarrer-Kneip-Weg am Kurpark wurde am Mittwochabend in der Zeit von 17.30 - 22.30 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Der Täter oder die Täterin entwendete dabei eine Geldbörse vom Beifahrersitz. In Rullstorf wurde erneut der mobile Blitzeranhänger des LK Lüneburg angegangen. Unbekannte warfen eine Glasflasche gegen diesen, wodurch die Alarmanlage ausgelöst wurde. Ein konkreter Sachschaden konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

In der Nacht zu Donnerstag kam es im Tobakskamp in Lüneburg zu Streitigkeiten. Da der 43-jährige Aggressor die Wohnung nicht freiwillig verlassen wollte und auch keinem polizeilichen Platzverweis nachkommen wollte, wurde der deutlich alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen und für den Rest der Nacht zum Ausnüchtern in einer Gewahrsamszelle untergebracht.

In der gleichen Nacht gegen 03.30 Uhr kam es an der Ecke Rotehahnstraße Rosenstraße in Lüneburg zu mehreren Schlägereien zwischen alkoholisierten jungen Männern. Hierbei wurden mehrere Teilnehmer verletzt. Es wurden mehrere Strafanzeigen durch die Polizei gefertigt.

Aus den Bereichen der Polizeikommissariate Lüchow und Uelzen wurden keine relevanten polizeilichen Ereignisse gemeldet.

übermittelt durch news aktuell