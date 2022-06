Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Geldbeuteldiebstahl aus PKW

66636 Tholey (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag machte sich bisher unbekannter Täter an dem PKW einer 23-jährigen Geschädigten aus der Zelterstraße, in 66636 Tholey, zu schaffen und entwendete den, im Fahrzeug abgelegten Geldbeutel. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

