Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen des Landkreises Fulda und Vogelsbergkreises

Osthessen (ots)

FD

Zusammenstoß beim Abbiegen

Fulda. Eine 57-jährige VW-Fahrerin aus Dipperz wurde bei einem Unfall am Mittwoch (23.08.) leicht verletzt. Ein 59-jähriger VW-Kombi-Fahrer befuhr gegen 15.45 Uhr in Fulda die K 110 aus Richtung Westring kommend und wollte in die Karrystraße in Fahrtrichtung Besges abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit der VW-Fahrerin, welche die Karrystraße aus Richtung Werner-von-Siemens-Straße kommend in Richtung Westring befuhr. Die 59-jährige konnte nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungswagen mit leichten Verletzungen nach Hause entlassen werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.500 Euro.

E-Bike-Fahrer gestürzt

Künzell. Bei einem Unfall am Donnerstag (24.08.) erlitt ein 75-jähriger Fahrradfahrer leichte Verletzungen. Er befuhr mit seinem E-Bike gegen 17.15 Uhr in Künzell die Wisselser Straße aus Richtung Dirlos kommend. Derzeitigen Erkenntnissen nach kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Bankette und kollidierte mit dem Leitpfosten. Der 75-Jährigen kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Polizeistation Fulda

VB

Zusammenstoß zweier Pkw

Lauterbach. Am Donnerstag (17.08.), gegen 16:45 Uhr befuhr ein 88-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Citroen Xsara die Bundesstraße von Maar kommend in Richtung Lauterbach. In Höhe des dortigen Bahnübergangs geriet der Pkw-Fahrer aus bislang unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem VW Golf eines 25-jährigen Pkw-Fahrers zusammen. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 13.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

