Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 10.05.2023

Goslar (ots)

Ein in der Mauerstraße geparkter roter Seat Arona wurde am Montag durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am hinteren rechten Kotflügel beschädigt.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß das unfallverursachende Fahrzeug im Parkhaus "Achtermann" gegen den geparkten Seat und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Tatzeitraum liegt zwischen 8 Uhr und 18 Uhr. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 EUR.

Hinweise dazu nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell