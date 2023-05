Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 10.05.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am 09.05.2023, gegen 22:10 Uhr, kam es im Bereich der B242 zwischen Clausthal-Zellerfeld und dem Abzweig "Zellerfelder Tal" zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam ein 35-jähriger rumänischer Staatsbürger mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich einer scharfen Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Beseitigung von Flurschäden und zur Fällung eines Baumes blieb die B 242 in Höhe der Unfallstelle bis in den Vormitttag hinein gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Oberharz unter der Telefonnummer 05323/94110215 zu melden.

Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Clausthal Zellerfeld

Eine stationäre Verkehrskontrolle im Stadtgebiet in Clausthal-Zellerfeld führte zur Feststellung einer Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein 63 jähriger Fahrzeugführer steht in Verdacht vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert zu haben. Nach einem entsprechenden positiven Test, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Körperverletzung vor einer Spielothek

In einer Clausthaler Spielothek in der Osteröder Straße kam es am Nachmittag des 09.05.2023 Uhr zu einer Körperverletzung. Zwei Gäste gerieten aus nicht geklärten Gründen aneinander. Es kam zu einem Handgemenge dessen Verlauf ein Kontrahent stürzte und gegen einen Standaschenbecher stieß. Dieser verletzte sich an Arm und Oberschenkel und wurde im Klinikum in Goslar behandelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell