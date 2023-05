POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 09.05.2023

Goslar (ots) - GS-Altstadt Einbruch in Baustellen-Container Vermutlich am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in einen Container ein, der auf einer Baustelle in der Obere Kirchstr. aufgestellt ist. Zwischen Freitagnachmittag und Montag früh entwendeten sie nach gewaltsamem Aufbrechen darin befindliche Werkzeuge. Der Schaden liegt im unteren ...

mehr